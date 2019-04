Murr - Manchmal höhlt der stete Tropfen den Stein. Das mag sich der Murrer CDU-Gemeinderat Gunter Eberhardt gedacht haben, als er am Dienstag in der Ratssitzung zum zweiten Mal den Wunsch äußerte, die Gehwege an der Heerstraße zwischen Frauenstraße und Steinäckerstraße sowie entlang der Frauenstraße im Bereich des Thürrauch-Areals in Teilen ganz abzusenken. Diese Bitte, Rollator-Fahrern durch die Baumaßnahme entgegenzukommen, löste im Gemeinderat eine kontroverse Diskussion aus.