Der Brand an dem Porsche 911 am Freitagabend im Pleidelsheimer Weg (wir berichteten) wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Flitzer im Wert von rund 85 000 Euro hatte kurz nach 17 Uhr Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Murr stand das Auto bereits im Vollbrand. Möglicherweise kommt eine unmittelbar vor Fahrtantritt durchgeführte Reparatur an dem Porsche als Ursache des Unglücks in Betracht. Der Fahrer blieb unverletzt.