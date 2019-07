Murr Pedelec-Lenker schwer verletzt

Murr - Schwere Verletzungen hat ein 58 Jahre alter Pedelec-Lenker erlitten, der am Freitag gegen Mitternacht in der Steinheimer Straße in Murr in einen Unfall verwickelt war. Auf seiner Fahrt in Richtung Ortsmitte habe ein unbekannter Autofahrer den Zweiradfahrer, der mutmaßlich ohne Beleuchtung unterwegs war, überholt. Da der Unbekannte wohl nicht genug Abstand ließ, touchierte er den 58-Jährigen. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich schwer.