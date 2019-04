Murr Oldtimer als Teil des Kulturgutes

So waren am Sonntag Oldtimer und damit auch echte Exoten in Murr zu bestaunen. Als Oldtimer gilt ein Motorrad dann, wenn es mehr als 30 Jahre alt ist. Neben der klassischen Kreidler reihten sich Zündapp und Adler Maschinen. „Die Oldtimer sind ein Teil unseres Kulturgutes“, erklärt Organisator Lang. „Wir wollen, dass auch jüngere Leute sehen, wie Motorräder früher aussahen. Für die ältere Generation sind die Maschinen zudem eine schöne Erinnerung.“ Ernstfried Lang und seine Kollegen legen viel Wert auf Originalität. Oftmals sind Ersatzteile für die Maschinen nur schwer zu bekommen. An vielen Stellen sind nicht nur die Modelle nicht mehr auf dem Markt, sondern die Firma ist über die Jahre ganz verschwunden. „Wir achten darauf, dass die Teile, die wir verbauen, in die Zeit passen“, sagt Lang. „Manchmal gibt es die Ersatzteile nämlich gar nicht mehr, oder sie sind unfassbar teuer.“ An heruntergekommenen Scheunenfunden tüfteln manche Sammler dann mehrere Jahre. Auch hier ist Langs Stammtisch eine echte Hilfe. „Wir nennen das Bezingespräche. Wir helfen und gegenseitig bei Projekten. Ich habe mich zum Beispiel auf die Innensanierung von Benzintanks spezialisiert, manche kennen sich sehr gut mit Zündungen aus, wieder andere sind echte Motor-Experten.“ Zum Treffen kam der Organisator mit seiner BMW R60/5 mit abgedeckten Beiwagen. „Mit Beiwagen und Aufbau habe ich dieses Modell außer meinem bisher nur ein einziges Mal gesehen.“ Alexander Volkov war mit einer russischen K750 zu Gast. „Das waren ursprünglich Militärmaschinen“, verrät er. „Meine ist eine neuere Generation und wurde erst 1962 gebaut. Damals gab es schon einige Modelle, die auch für die breite Masse gebaut wurden.“ Mit der Maschine fuhr der passionierte Sammler vor einigen Jahren aus Kirgisien nach Deutschland. „Dort wohnen Verwandte von mir. Ich habe das Motorrad in Russland instandgesetzt und bin dann hierhergefahren. Sie läuft noch wie eine Nähmaschine“, schmunzelt der Experte.