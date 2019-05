Murr Murr knackt die 40-Millionen-Euro-Marke

Zu verdanken hat die Kommune ihren neuen Rekord den hohen Steuereinnahmen und den Zuweisungen des Landes von insgesamt rund 12 Millionen Euro – was fast exakt den Planungen entsprach und von Keppler als „Punktlandung“ bezeichnet wurde. Dass die Planungen mit einer Zuführungsrate von rund 3,2 Millionen Euro um etwa eine Millionen Euro übertroffen und letztlich in einen mit 3,7 Millionen Euro unerwartet hohen Zufluss in die Rücklagen belohnt werden konnten, ist aber laut Keppler auch einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik im Bereich der Unterhaltungsarbeiten und der Bauinvestitionen zu verdanken. So wurden etwa bei den Baumaßnahmen nur 430 000 Euro statt der geplanten 2,9 Millionen Euro in Anspruch genommen, was unter anderem auch einer Planunterschreitung von rund 989 000 Euro beim Bau des Jugendhauses zu verdanken sei, da dort einige Haushaltsmittel noch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Auch übernommene Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 sorgten für eine Entlastung auf der Ausgabenseite, berichtete der Kämmerer.