Bei Kontrollprüfungen am neuen Kreisverkehr in der Bietigheimer Straße in Murr durch das Verbandsbauamt sind Mängel an der Deckschicht und teilweise auch an der Tragschicht festgestellt worden. Das teilte die Gemeinde am Montag mit. Die für diese Woche vorgesehene Markierung des Kreisverkehrs wurde deshalb kurzfristig abgesagt, da erst die Mängel behoben werden müssen.