Murr Kreisverkehr bekommt den letzten Schliff

Murr - Freie Fahrt heißt es am neuen Kreisverkehr in Murr schon seit Weihnachten vorigen Jahres. Doch noch immer fehlen Zebrastreifen für die Fußgänger und Verkehrsschilder. Nach einem halben Jahr ist jetzt aber Land in Sicht: Der Kreisverkehr werde von Montag, 17. Juni, an in zweitägigen Bauarbeiten fertiggestellt, kündigte der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung an. Die Bietigheimer Straße müsse in dieser Zeit auf dem kleinen Stück zwischen dem Kreisel und der Kreuzung zur Landesstraße an zwei Tagen für den Verkehr gesperrt bleiben.