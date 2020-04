Murr kommt Eltern entgegen Gemeinde erlässt Kita-Gebühren

Murr - Viele Familien müssen in Zeiten der Kurzarbeit wegen der Corona-Krise mit weniger Geld auskommen. Die Gemeinde Murr kommt deshalb den Eltern von Kindern in ihren Betreuungseinrichtungen entgegen. Die Räte beschlossen am Dienstag in öffentlicher Sitzung, die Kindergartengebühren für den Monat April zu erlassen.