Murr Köstliche Schwaben-Parade für Mundartfans

Murr - Ein Klohäusle mit Herz erwartet die Besucher am Freitag im Bürgersaal. Die Gäste sind zahlreich erschienen und füllen den Veranstaltungsraum, der an diesem – wie auch am folgenden Abend – ein schwäbisches Lustspiel in Szene setzt, das Belustigung und Heiterkeit bietet. Zwar zieht sich der Dreiakter von Reinhard Seibold, der unter Regie von Bernd Fischer einstudiert wurde, mit gleich zwei Pausen etwas – doch es lohnt sich für Mundartfans, das Stück anzusehen. Denn das von der Theatergruppe des OGV Murr dargebotene Schaupiel zeigt auf originelle Weise auch das, was Matthias Bader vom Kulturprisma der Gemeinde Murr, bei der Begrüßung als Richtschnur vorgibt: „Mit Schwäbisch kann man nämlich viel mehr ausdrücken, als man spricht“.