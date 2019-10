Murr Kamera aus Grundschule gestohlen

In der jüngeren Vergangenheit waren Bildungseinrichtungen in und um Marbach schon einige Male das Ziel von Einbrechern gewesen. Ende September waren Unbekannte in Mundelsheim und Höpfigheim in drei Kindergärten eingebrochen. Dabei hatten sie Digitalkameras, Laptops, ein Handy und eine externe Festplatte mitgenommen. Ob ein Zusammenhang zu der Tat in Murr besteht, konnte die Polizei am Montag nicht sagen.