Murr Jugendlicher von Hund angefallen

Murr - Ein 17-Jähriger soll in der Nacht auf Montag gegen 00.25 Uhr auf einer Grünfläche bei einer Boulebahn im Bereich des Sylvanerwegs in Murr von einem Hund angefallen und gebissen worden sein. Bei Eintreffen der verständigten Polizeibeamten wurde der junge Mann bereits wegen mehrerer Bisswunden an beiden Unterarmen behandelt. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll der Hund unvermittelt bei dem 17-Jährigen und seinen beiden Begleitern gestanden und ihn attackiert haben. Die drei Jugendlichen flüchteten sich dann zu Anwohnern im Sylvanerweg, welche die Polizei und den Rettungsdienst verständigten.