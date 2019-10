Murr „Jesus ist manchmal auch nicht ganz easy“

Murr - Hatten Adam und Eva einen Bauchnabel? Wie kann Gott bei all dem Elend in der Welt gut sein? Wenn Jakob Friedrichs und Gofi Müller in einer Gemeinde zu Gast sind, ist keine Frage tabu. Das war auch am vergangenen Freitag in Murr die Prämisse, als die beiden gläubigen Christen eine neue Folge ihres Podcasts „Hossa Talk“ im Gemeindehaus aufzeichnen ließen. Der Murrer Pfarrer Daniel Renz hatte sie dazu eingeladen. Die mehr als 90 Zuschauer konnten mithilfe ihrer Smartphones über die Webseite slido.com Fragen stellen und bewerten. Das Thema mit dem meisten Interesse wurde von Müller und Friedrichs dann auf der Bühne diskutiert.