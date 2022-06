Murr im Kreis Ludwigsburg Mazda-Fahrerin erfasst Mutter und Kind – und fährt weiter

Die Fahrerin eines Mazdas hat mit ihrem Wagen eine Mutter und deren Kind erfasst – und ist dann einfach weitergefahren. Die 35-jährige Mutter erlitt bei dem Unfall am Mittwoch leichte, die zweijährige Tochter schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.