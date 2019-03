Murr Ihre Waffen sind die Instrumente

Der Förderverein Kleeblatt Pflegeheim in Murr feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Dem Vorsitzenden Manfred Hollenbach war es deshalb wichtig, die engagierten Mitglieder, deren „einzige Aufgabe“ es sei, Menschen Freude zu bereiten, aus Anlass des Jubiläums „einmal hör- und bemerkbar zu machen“. Mit einem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm wurde diese Absicht umgesetzt. Der an Musikern reiche Klangkörper in Uniform hat sich am Mittwochabend in Murr auf die Bühne der Gemeindehalle begeben, um das zu tun, was er am besten kann: Musizieren.