Murr - Auf die Zielgerade biegt so langsam der Neubau des Murrer Jugendhauses am Hermannsplatz ein. Der Gemeinderat hatte am Dienstag über die Außenfassade zu entscheiden. Dabei wählte die Ratsrunde die um 6000 Euro etwas teurere Variante „Weißtanne vorvergraut lasiert“. Die Lasur soll der Fassade einen besseren Schutz geben als natürlich verwendetes Lärchenholz.