Murr Grüne knöpfen den anderen Prozente ab

Für die SPD zogen die bewährten Räte Said Benali und Guido Seitz ein, dazu kommt neu der Bundestagskandidat des Jahres 2017 im Wahlkreis, Thomas Utz, der auch als Beisitzer im SPD-Landesvorstand fungiert. „Auch wir sind sehr zufrieden“, sagt der SPD-Ortsvorsitzende Guido Seitz. Das Ergebnis sehe er als Bestätigung, so setzten sich die Sozialdemokraten in zahlreichen Vereinen fürs Gemeinwohl ein und seien auch außerhalb des Wahlkampfes auf dem Dorfplatz als Ansprechpartner aktiv, „auch als Scheltenabholer“. Im Ratsgremium betone man den Wert der Kinderbetreuung, dort habe sich viel getan, „das wird von den Familien wahrgenommen“. Dass auch die SPD Umweltthemen verfolge, werde dagegen nicht erkannt – er selbst habe sich zum Beispiel in einer Sitzung für die Bottwartalbahn eingesetzt und sei eher belächelt worden. Insgesamt habe die Murrer SPD „als Team“ ein im Vergleich zum Bundestrend sehr gutes Ergebnis erzielt.

Den Erfolg der Grünen führt Ratsfrau Ellen Mohr-Essig auf einen engagierten und kreativen Wahlkampf zurück. Die Umweltthemen, die auch bundesweit vom Wähler als wichtig erachtet werden, seien in Aktionen wie dem Bau eines Insektenhotels veranschaulicht worden. „Wir konnten Bürgern zum Teil die Augen öffnen, als wir bei der Müllsammelaktion im Quiz Informationen über Verpackungen gegeben haben.“ Es seien nicht nur Jüngere interessiert, sondern Bürger aus allen Altersschichten. Schade findet die Rätin, dass fast keine Frauen gewählt wurden, obwohl es viele qualifizierte Kandidatinnen gegeben habe. Auch dass die Grünen knapp am dritten Sitz vorbeischrammten, bedauere sie. Letztlich habe wohl der starke Zuwachs von Said Benali der SPD den dritten Sitz gerettet.