Murr Gelbwesten mit guter Botschaft im Einsatz

Murr - Die Gelbwesten, die letztes Wochenende in Murr und in vielen anderen Orten unterwegs waren, hatten eine freundliche Botschaft. Wobei „Wir nehmen Ihren Alten mit!“ vielleicht von manchen missverstanden werden konnte. Aber es ging um die Christbäume, die am Wochenende nach Dreikönig ausgedient hatten.