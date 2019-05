Murr Fußgänger haben es schwer

Ein weiterer Kritikpunkt, der zu den illegal geparkten Autos dazukomme: „Die Geschwindigkeit ist zu hoch für diese Straße“, monierte der Sozialdemokrat. Im Ausweichverkehr benutzten die Fahrer den Gehweg, was für die Fußgänger „abenteuerlich“ sei. „Ich bin da aktuell von Bürgern angesprochen worden.“ Er sei kein Experte, doch denke er an ein geordnetes Parken und an Verkehrsinseln.