Murr/Fußball Premiere ist ein voller Erfolg

Doch gab es auch Teams, die nicht aus aktuellen Spielern des SGV bestanden. So die Mannschaft „extreme aufsteiging“, die aus Akteuren des SGV-Teams bestand, das 1998 den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund, es ist einfach schön, sich wiederzusehen“, fand Thomas Bürkle, der auch zu der Mannschaft gehören wird, die am 13. Juli in Benningen als Bottwartal-Auswahl gegen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart spielt. „Vorbereitet haben wir uns nicht, aber wir wollen natürlich trotzdem Erster werden“, so Bürkle lachend. Dazu reichte es am Ende zwar nicht ganz, doch schlug sich dieSGV-Traditionsmannschaft in ihrer Gruppe als Dritter beachtlich.