Murr/Fußball Dank starker Abwehr vorne dabei

Als guter Tabellendritter geht man folglich in die für den SGV am 10. März mit dem Heimspiel gegen den TV Aldingen II beginnende zweite Halbserie. Nur zwei Zähler liegt man hinter dem zweitplatzierten TSV Affalterbach, hat jedoch die Konkurrenz der Nachbarn aus Benningen und Pleidelsheim unmittelbar im Nacken. „Die Platzierung passt in meinen Augen. Man muss aber schon zugeben, dass wir auch einige Punkte glücklich geholt haben“, räumt Reinhardt ein und bleibt in Sachen Aufstiegschancen eher vorsichtig. „Die Jungs wollen natürlich Zweiter werden. Wir werden unser Bestes geben und es versuchen“, verspricht er, favorisiert hinter Topteam AKV Ludwigsburg („Sie spielen zwar nicht in einer eigenen Liga, sind individuell aber einfach stärker als der Rest“) jedoch andere: „Ich glaube, dass letztlich Affalterbach und Benningen den zweiten Platz unter sich ausmachen. Im Vergleich zu ihnen lassen wir leider immer mal wieder Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner liegen.“