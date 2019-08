Murr/Fußball Breiterer Kader und mehr Flexibilität

Murr - In der Hinrunde der vergangenen Saison hatte der SGV Murr in der Kreisliga A1 Enz-Murr 30 Punkte geholt und lag auf Platz drei. In der Rückrunde waren es nur noch 13 Punkte und damit der 13. Platz – in der Gesamtwertung rutschte der SGV damit auf Rang sieben ab. „Die Analyse hat schon während der Rückrunde gestartet. Zum einen hatten wir viele Verletzte und beruflich bedingt eine eher geringe Trainingsbeteiligung. Das macht sich bei unserer physischen Spielweise doch ziemlich bemerkbar“, sagt Trainer Marc Reinhardt. Zudem habe die Torgefahr des in der Rückrunde studienbedingt fehlenden Michael Winkle gefehlt. „Das hatte ich im Vorfeld vielleicht etwas unterschätzt“, gibt Reinhardt zu, sagt aber auch: „So schlecht war die Rückrunde gar nicht. Wir hatten auch viel Pech in einzelnen Spielen.“