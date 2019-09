Murr Freude über geglückten Stabwechsel überwiegt

Murr - Jahrzehntelang war Schreibwaren-Fuchs eine Institution im Bottwartal – mit drei Geschäften in Großbottwar, Oberstenfeld und Murr. Nach einem allmählichen Abschied, der 2011 in Oberstenfeld begonnen hat und 2016 in Großbottwar weitergegangen ist, geben Bernhard und Marianne Fuchs nun auch das letzte Geschäft in Murr zum Ende des Monats altershalber auf. Die gute Nachricht: Mit Diana Sailer steht eine Nachfolgerin schon in den Startlöchern, die das Traditionsgeschäft nach einer kurzen Umbaupause weiterführen wird. Die Murrer können sich dort also auch weiterhin mit Schreibwaren, Bürobedarf, Zeitungen, Zeitschriften, Spielwaren und Geschenkartikeln eindecken und beim Toto- und Lottospielen auf ihr Glück hoffen.