Murr Feuerwehr bei Chemieeinsatz

Kurz nach halb Vier sind am Sonntagmittag die ersten beiden Fahrzeuge der Feuerwehr Marbach Richtung Murr ausgerückt. Der Grund für den sonntäglichen Einsatz: In der Zelu Chemie GmbH in der Robert-Bosch-Straße im Murrer Gewerbegebiet war ein Stoff ausgetreten. Es gab eine Rauchentwicklung. „Bei dem Stoff handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen ungefährlichen Stoff“, heißt es von Seiten der Feuerwehr Marbach am frühen Abend.