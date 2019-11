Murr/Erdmannhausen - Eine starke Leistung haben Yasin und Karim El Azzazy bei der TV-Show „Ninja Warrior Germany“ hingelegt. Die zwei Athleten, die ursprünglich aus Erdmannhausen stammen, waren in dem Hindernisparcours so gut, dass sie den Einzug ins Finale schafften. Beide verloren zwar den Griff an der so genannten Stangentreppe und krachten deshalb ins Wasserbecken unter ihnen, doch nur wenige der 54 Teilnehmer am Halbfinale waren überhaupt so weit gekommen. Insofern qualifizierten sich Karim El Azzazy, der mittlerweile in Fellbach lebt, und sein älterer Bruder Yasin, der seine Zelte in Murr aufgeschlagen hat, relativ ungefährdet für die Finalshow, die am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird. Karim El Azzazy wird dort als sechstbester von insgesamt 27 Startern hangeln, klettern und springen, was das Zeug hält und die Arme hergeben. Yasin El Azzazy war im Halbfinale der achtstärkste Teilnehmer. Beide haben damit weiter die Chance, „Ninja Warrior Germany“ zu werden und damit stolze 300 000 Euro zu kassieren.