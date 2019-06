Murr „Eine Ära geht zu Ende“

Gunter Hekel lobte bei seinem Abschied die gute kommunalpolitische Atmosphäre in Murr. „Es waren 25 Jahre, die mich selbst geprägt haben.“ An seine erste Sitzung damals kann sich der scheidende FWV-Sprecher noch gut erinnern. „Es war weniger heiß damals“, sagte er lachend. Außerdem habe er recht weiche Knie gehabt sowie sich bei der Abstimmung um den Häckselplatz gegen seine Fraktion gestellt und dafür ganz schön Ärger eingesteckt. Sowohl er, als auch Eugen Hofmann gaben dem neuen Gremium folgenden Rat: „Es soll immer die Gemeinde im Vordergrund stehen und nicht das eigene Interesse oder die Partei.“ So sei man in der Vergangenheit mit dem „Murrer Weg“ immer gut gefahren, so der Tenor. Murr habe eine wohldosierte und kluge Finanzpolitik, so Rainer Fröbel in seinen Abschiedsworten. Es sei alles gut in Schuss und geregelt. „Da kann man nach 30 Jahren auch mal aufhören.“

Vier Räte erhielten eine Ehrung – machen aber weiter im Gremium: Said Benali (SPD) ist zehn Jahre dabei, ebenso Guido Seitz (SPD) und Uwe Riedel (FWV). Liane Sinn (FWV) ist bereits seit 20 Jahren im Gemeinderat.