Murr Ein Gotteshaus wird zum Bauplatz

Murr - Nach vielen Jahrzehnten lebendiger Gemeindearbeit vor Ort hat die Evangelisch-Methodistische Kirche im Kirchenbezirk Marbach jetzt ihr Kapellengrundstück in Murr verkauft. „Auf dem Platz wird eine junge Familie bauen“, erklärt Pastorin Stefanie Reinert auf Nachfrage, wie es dort weitergehen wird. Seit 1931 besteht die Kapelle im Dorfweg 16 schon. In früheren Zeiten gab es hier Versammlungen, Gottesdienste und auch die Sonntagschule fand hier statt. „Wir haben viel Segen in den Ort hinaus getragen“, stellt die Pastorin fest.