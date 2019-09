Murr Die Vielfalt des Vereinslebens

Murr - Es gibt Feste, die finden im Turnus von zwei Jahren statt. Und dann gibt es das Dorfplatzfest in Murr: Das findet am nächsten Wochenende nach seiner Premiere 2014 nun gerade einmal zum zweiten Mal statt. Doch hinter der fünfjährigen Pause steckt System, so Bürgermeister Torsten Bartzsch: „Wir haben uns damals entschieden, das Fest seltener auszurichten, aber dafür dann hoffentlich mit mehr Vereinen.“ Eine Rechnung, die aufgegangen zu sein scheint. Ein Blick auf den Flyer zeigt, dass der Dorfplatz von über 20 Vereinen und Organisationen in eine bunte Festmeile verwandelt wird: „Es ist wirklich erfreulich, dass fast alle auf die ein oder andere Art beim Fest dabei sind.“