Murr Die Vielfalt des Sports verdeutlicht

Er führte aus, wie wichtig der Sport für den eigenen Körper sei und definierte „Teamgeist, Verlässlichkeit, Vertrauen zu sich selbst und den Mitstreitern gegenüber, sowie eine verbesserte Koordination“ als jene Eigenschaften, die beim Sport besonders gut herausgebildet und trainiert würden. 177 Kandidaten ehrte der Gemeindechef für deren „Talent und den Trainingsfleiß“ und dankte auch allen Trainern sowie den anderen Freiwilligen, die sich im vergangenen Jahr dafür eingesetzt hatten, „dass in Murr ein breitgefächertes Vereinsleben stattfinden kann“. Auch zahlreiche Eltern und Familienangehörige fieberten jenem Moment entgegen, wo etwa ein erfolgreicher Sprössling aufgerufen wurde. So auch die Mutter von Benita Müller. Ihre 15-Jährige tanzt HipHop-Formationstanz beim Contemp-Dance-Center in Waiblingen. Sie und die fast gleichaltrige Murrerin Maren Pflieger heimsten zusammen mit ihren jeweiligen Gruppen bedeutende Preise ein. Ein schöner Erfolg, auch für den vielen Fahraufwand, den hier die ganze Familie leistet. Laut ihrer Mutter, ist Benita Müller geradezu in den HipHop hineingewachsen. Denn schon ihre jetzt 20-jährige Schwester Tabea hat die Faszination für diesen Sport nach Hause gebracht.