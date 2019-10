Murr „Die Stelle ist schlecht einsehbar“

Vom tödlichen Unfall liege noch kein Abschlussbericht vor, sagt der Murrer Kämmerer Albrecht Keppler. „Es ist immer tragisch, wenn solch ein Unfall passiert.“ Allerdings müsse ein Radfahrer an der Stelle die Vorfahrt achten. Die Polizei hatte berichtet, dass der 77-Jährige wohl ohne zu bremsen über die Kreisstraße gefahren ist. „Man muss abbremsen, so wie an jeder anderen Kreuzung auch“, sagt Keppler, der die Stelle aus Richtung Steinheim für Radfahrer als gut einsehbar einstuft. Er halte zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Kreisstraße 1609 für nicht erforderlich: „Den Autofahrern eine Pflicht aufzulasten, würde bedeuten, das Pferd von der falschen Seite aus aufzuzäumen.“