Murr Die letzte Party der Saison

Murr - Die fünfte Jahreszeit geht für Karnevalisten am Aschermittwoch zu Ende. Nach zahlreichen Umzügen, Faschingspartys und Prunksitzungen wird es nun wieder Zeit den prachtvollen Kostümen und ausgelassenen Feiern Adieu zu sagen. Wer unter den Faschingsfans aber immer noch nicht genug hatte, der konnte die diesjährige Kampagne auf der Katz-und Mausparty des Murrer Karneval-Verein 2005 (MKV) ausklingen lassen. Kampagne, das beschreibt unter Karnevalsfreunden die Zeit vom 11.11. bis zum Aschermittwoch. Also die aktivste Zeit für alle Vereine. Katz- und Maus heißt es nicht deshalb, weil tierische Kostümpflicht besteht, sondern in Anlehnung an den Katz -und Mausbrunnen auf dem Murrer Dorfplatz. Verkleidet waren die Gäste sowieso nicht mehr. Schließlich endete die bunte Kostümzeit am vergangenen Mittwoch.