Murr Die Feuerwehrleute warten gespannt aufs neue Magazin

So startete auch die Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Murr mit dem Bericht des Kommandanten Marcus Leibbrandt. „Aktuell besteht die Feuerwehr in Murr aus 39 aktiven Mitgliedern, davon zwei Frauen“, lieferte Leibbrandt einige Zahlen. Die hohe Mannschaftsstärke sei keine Selbstverständlichkeit, betonte der Kommandant. Insgesamt hatten die 39 Aktiven im vergangenen Jahr 1890 Übungsstunden absolviert, und mehrere Feuerwehrleute hatten wichtige Lehrgänge bestanden. Diese reichten vom Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger bis hin zum Gruppenführer. 44 Einsätze hatte die Wehr im vergangenen Jahr zu absolvieren. Auch hier zeigte sich wieder die große Bandbreite der Anforderungen an die Feuerwehrleute. „Die Einsätze gliedern sich in 23 Brand-, sowie 15 technische Hilfeleistungen auf, hinzu kommen sechs Hilfeleistungen, sei es Tragehilfe für den Rettungsdienst, Ölspuren und dergleichen“, klärte der Kommandant auf. „Ich bin froh über den guten Ausbildungsstand, den wir in unserer Wehr haben“, sagte Leibbrandt.