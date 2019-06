Murr Der Jugendhaus-Neubau läuft wie geschmiert

Murr - Läuft alles weiter nach Plan, kann das neue Murrer Jugendhaus Anfang 2020 in Betrieb gehen. Das hat der Bürgermeister Torsten Bartzsch beim Richtfest am Freitag mitgeteilt. Das Ortsoberhaupt zeigte sich sehr zufrieden über den Baufortschritt nach dreieinhalb Monaten. Im März hatte der Spatenstich des 2,5 Millionen Euro teuren Projekts stattgefunden. Im Beisein der am Bau Beteiligten und vieler Gemeinderäte lud Bartzsch die Gäste ein, das Gebäude von innen und außen in Augenschein zu nehmen und das bisher erfolgreiche Miteinander bei einer Hocketse an Ort und Stelle zu feiern.Die Gemeinde hatte vor drei Jahren beschlossen, das neue Jugendhaus zu bauen. Enge am bisherigen Standort am Kirchplatz schränkt das Miteinander im Jugendhaus Magnet ein. „Wir wollen super Rahmenbedingungen schaffen – und wenn man das Gebäude hier sieht, wird es uns gelingen“, versprach Torsten Bartzsch in seiner Ansprache.