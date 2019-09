Murr Den Kreislauf der Natur unterstützen

Bei seinen Bienen ist es ihm wichtig, dass sie nicht etwa in Styroporbehausungen leben, sondern in Beuten aus Holz, das er mit Leinöl vor der Witterung schützt. „Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben, das ist wichtig, weil die Bienen den Nektar erst trocknen müssen“, erklärt er. Gegen die Varroamilbe behandelt er seine Völker ausschließlich mit den natürlichen Stoffen Ameisen- und Oxalsäure. Und er arbeitet zwar mit Mittelwänden, wie man die Wachsplatten mit Wabenmuster nennt, aber er lässt auch Naturwabenbau zu. Ohne Drähte, so, wie es die Bienen schon immer gemacht haben. Demeter-Imker beispielsweise sind davon überzeugt, dass man Bienen so natürlich wie möglich leben lassen muss, um sie nicht zu stressen.