Murr Das Werk ist vollbracht

Prunkstück des Umbaus ist aber das geräumige 150 Quadratmeter große Erdgeschoss. In der Tenne, wo früher die Wagen mit dem Heu und Korn vorfuhren und es in die Seitenlager links und rechts abluden, ist nun der Essbereich, flankiert von Küche und der Wohnstube in den Barnen, alles in einem einzigen weitläufigen Raum vereint. Viel Licht dringt ins Innere, was Ludwig wichtig war. Bei schönem Wetter strahlt die Sonne die mächtigen Holzbalken an, die das obere Stockwerk tragen – wie auch überhaupt die Balken in fast jedem Raum an die Historie des Gebäudes erinnern. Wie zu Zeiten der Murrflößer hat der Bauherr vorwiegend Fichten- und Tannenholz verwendet, außer für die tragenden Stützen, die aus Eiche sind. Holznägel wirken verbindend: „Bei Stahlverbindungen hätte es sicher Probleme mit Kondenswasser gegeben, wodurch das Holz über kurz oder lang faulen würde.“