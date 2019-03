Murr/Motorsport Das „Low-Budget-Pärchen“ will unter die Top 3

Nun ist der Rallyesport in Deutschland seit den Zeiten von Walter Röhrl in den 1980er-Jahren aus der öffentlichen Wahrnehmung ja nahezu komplett verschwunden. Während hierzulande jedes Kind weiß, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, weiß der Normalbürger über eine Rallye lediglich, dass auf vier Rädern mit hoher Geschwindigkeit über Straßen und Schotterpisten geheizt wird. „Eine Rallye besteht aus Wertungsprüfungen, die auf Bestzeit gefahren werden, und Verbindungsetappen. Bei Letzteren bewegt man sich im normalen Verkehr und muss sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Daher müssen die Autos auch alle eine TÜV-Zulassung haben. Bei den Verbindungsetappen gibt es zwar Zeitlimits, aber die sind problemlos zu schaffen“, erläutert Marcus Leibbrandt. Nur auf den Wertungsprüfungen auf abgesperrten Strecken wird dann Vollgas gegeben. „Da fährt man am Limit.“

„Für die Verbindungsetappen gibt es genaue Vorgaben, wo man langzufahren hat“, erklärt Angelika Hornung, die auf diesen Strecken also das Navi ersetzt. Doch noch wichtiger werden ihre Dienste auf den Wertungsprüfungen. Diese Strecken dürfen im Vorfeld zweimal abgefahren werden. Beim ersten Mal diktiert der Pilot seiner Beifahrerin, wie die Streckenabfolge ist. „30 links voll“, lautet zum Beispiel eine Ansage. „Das bedeutet, dass nach 30 Metern eine Linkskurve kommt, die man mit Vollgas fahren kann“, übersetzt Hornung. Verschiedene Kurven haben verschiedene Kürzel. „Das System hat Walter Röhrl entwickelt. Deswegen war er auf der Rallye Monte Carlo mal im Nebel vier Minuten schneller als die anderen“, sagt Leibbrandt.

Auf die Ansagen, die seine Beifahrerin ihm während der Wertungsprüfungen macht, muss er sich blind verlassen können. „Man fährt da mit 180 bis 200 km/h auf einem 2,50 Meter breiten Feldweg. Da muss alles stimmen. Letztes Jahr sind wir bei einem Rennen die letzte Prüfung im Dunkeln und bei Nebel gefahren. Sichtweite 30 Meter – wenn da der Aufschrieb nicht stimmt, macht man einen Abflug.“ Als bei einer Rallye mal die Gegensprechanlage in den Helmen des Murrer Duos ausgefallen ist, wurde die Sache schon knifflig. „Da musste ich schon richtig schreien“, erinnert sich Hornung.

Ganz ungefährlich ist der Spaß natürlich nicht. „Angst darf man keine haben. Aber das Risiko fährt immer mit, dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Marcus Leibbrandt. „Wobei unser Auto eines der sichersten dieser Klasse ist. Wir haben eine Löschanlage eingebaut, die teuersten Helme, Top-Sitze und -Gurte“, zählt er auf. Der rund 300 PS starke Mitsubishi Lancer Evo X hat allerdings eine Schwachstelle im Getriebe. Über den Winter wurde das Auto quasi komplett zerlegt und überholt. Leibbrandts Vetter Andreas Link mit seinem Autohaus in Pleidelsheim ist da eine große Hilfe, ob logistisch oder als Quelle für günstige Ersatzteile. Kürzlich gab zum Beispiel die Kupplung den Geist auf, „mitten in der vorletzten Wertungsprüfung“, berichtet Angelika Hornung. Die komplette Woche stand der Wagen in Pleidelsheim, damit er am Wochenende drauf wieder einsatzfähig war.

Doch trotz familiärer Hilfe ist der Rallyesport für einen Privatfahrer eine teure Angelegenheit. „Beim DRC zahlt man pro Rennen 250 bis 300 Euro Startgeld. Dazu kommen Übernachtungen, Benzin, Reifen – wir kaufen zum Beispiel von den Top-Teams immer die gebrauchten Reifen auf. Was die weggeben, damit fahren wir noch zwei- bis dreimal“, sagt Leibbrandt. „Wenn nichts kaputt geht, kostet ein Rennen 1200 bis 1500 Euro. Das zu holende Preisgeld kann das nicht kompensieren.“ Kein Wunder, dass das Murrer Paar für jeden potenziellen Sponsor offen ist. Zumal das Ziel ist, nächstes Jahr die Deutsche Rallye Meisterschaft zu fahren.

Marcus Leibbrandt und Angelika Hornung opfern viel Zeit und Geld für ihr Hobby. Die Faszination des Rallyesports beschreibt Leibbrandt so: „Es ist zum einen das Gefühl, das Auto im Grenzbereich zu bewegen. Zum anderen ist nach einem Rennen der Kopf einmal auf null gestellt. Da belasten einen keine Alltagssorgen mehr. Es ist, als hätte man den Reset-Knopf gedrückt.“ Entsprechend ergänzt Angelika Hornung: „Für mich ist so ein Rennen vom Effekt her wie ein Wellness-Wochenende.“