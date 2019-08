Murr Beim Kreiselbau wurde gepfuscht

Die Firma, die den Kreisverkehr gebaut hat, muss nun also nochmals ran. „Das muss ausgefräst und saniert werden“, erklärt Jürgen Ruoff. Das wird voraussichtlich fünf Tage dauern, in denen der Kreisverkehr an der Bietigheimer Straße dann auch voll gesperrt werden muss. Weil die Firma erst im Oktober wieder Zeit hat, ist als Zeitraum die Tage rund um den Feiertag geplant – von Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober. Im Rahmen dieser Vollsperrung werde dann auch die Markierung und endgültige Beschilderung mit auf- und angebracht, teilt die Verwaltung in ihrem Schreiben mit.