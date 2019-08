Murr/Beilstein Bei der WM geht’s nicht nur um sportlichen Erfolg

Den Auftakt machte Peter Rode bereits am Sonntag beim Pétanque, einer dem Boule ähnlichen Sportart. Weiter geht es für ihn am Montag mit Golf-Einzel, am Mittwoch mit Golf-Mannschaft, am Freitag und Samstag folgen noch Diskus und Kugel. Gerade bei Letzterem hat er ein klares Ziel vor Augen: Hier möchte er diesmal in der Altersklasse 60 bis 69 Jahre vor seinem Mitstreiter landen, der bei den Deutschen Meisterschaften der Transplantierten im Juni mit vier Zentimetern Vorsprung hauchdünn vor ihm landete. „Das ist mein erstes Ziel“, sagt er. Auch ein Duell mit zwei Sportlern aus Polen und Finnland wird es wieder geben, die bei der Europameisterschaft vor einem Jahr nur 14 und 24 Zentimeter vor ihm lagen.