Murr Bei Tempo 40 ist die Welt in Ordnung

Allmählich füllt sich der Vorplatz. Die Maschinen stehen in Reih und Glied. Viele der etwa 50 Teilnehmer kennen sich. Erst vor zwei Wochen war eine große Ausfahrt in Haberschlacht, an der an die 400 Mopedfahrer teilnahmen. Eine original erhaltene NSU Quickly Baujahr 1957 zieht ebenso die Blicke auf sich wie eine Simson mit Blasebalg-Hupe, die 1963 im thüringischen Suhl gebaut wurde. „Damit sind damals die Erntearbeiterinnen in der DDR auf die Felder gefahren“, weiß Steffen Kretzschmar, der an diesem Tag die Kolonne nach hinten absichert. „Die Simsons dürfen 60 Stundenkilometer fahren, das ist im Einigungsvertrag so festgelegt worden“, berichtet Kretzschmar weiter. Vergleichbare westdeutsche Maschinen mit 50-Kubik-Motor unterlägen der 45-Stundenkilometer-Beschränkung.