Murr Autos aufgebrochen und Radio gestohlen

Murr - Vermutlich ein und derselbe Unbekannte hat in der Nacht zum Sonntag im Eichenweg und in der Beethovenstraße in Murr sein Unwesen getrieben. Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, schlug der Dieb die Seitenscheibe eines im Eichenweg geparkten Skoda ein. Anschließend nahm er das Autoradio mit. Es besteht wohl ein Zusammenhang zu einer weiteren Tat, die in der Beethovenstraße verübt wurde. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden Bewohner des Haydnwegs durch eine Alarmanlage geweckt. Ausgelöst wurde diese durch das Einschlagen der Seitenscheibe an einem VW. Der Täter war daraufhin wohl geflüchtet.