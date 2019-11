Murr Am 11.11. geht das närrische Treiben schon weiter

Gemeinsam werden Sarah Väth und Benjamin Szüsz nun die Moderationen der zahlreichen Veranstaltungen der Carnevalsfreunde übernehmen. Erste Versuche hat es bereits gegeben. Das Fazit: „Es klappt und macht Spaß“, so die beiden unisono. Für ihre langjährigen Vorgänger, Ulrich und Sibylle Szüsz, fällt eine ganze Menge Arbeit weg, was die beiden aber auch gar nicht so schlimm finden. Und: „Wir sind weiterhin aktiv dabei, aber nicht mehr mit so viel Druck“, sagt Sibylle Szüsz.