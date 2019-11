Murr 40-Tonner kippt im Nadelöhr um

Mitten im Geschehen bewahrt Timo Simgen ganz augenscheinlich die Ruhe. Der Einsatzleiter der Murrer Freiwilligen Feuerwehr hat gegen 16.30 Uhr mit seinen Mitarbeitern den Unfallort gesichert und von ausgelaufenem Hydrauliköl befreit. „Das ist alles biologisch und für die Umwelt nicht gefährlich“, sagt Simgen. Über die Unfallursache kann auch er nur mutmaßen. „Es ist immerhin eine 90-Grad-Kurve“, sagt er und bestätigt, dass der Anhänger mit dem Biogut voll geladen war. Ist der Lastwagen mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren? Simgen weiß es nicht. Die Autofahrer müssen sich an diesem Donnerstagabend in Geduld üben. „Wir stellen uns auf Arbeit bis in den Abend hinein ein – es kommt noch ein Kran, um den Lastwagen aufzurichten“, sagt Timo Simgen. Die Murrer und die Marbacher Feuerwehr sind mit vier Fahrzeugen und 16 Mitarbeitern am Unfallort gewesen.