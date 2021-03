Mundelsheimer verurteilt Lebenslang für Doppelmord

Am 5. Juni 2020 kam es zur einvernehmlichen Trennung, man blieb aber freundschaftlich verbunden. Am 20. Juni trafen sich die beiden, nachdem der Verurteilte dem Bruder der Getöteten beim Transport eines Traktors geholfen hatte. Nach einem gemeinsamen Essen ging der Täter alleine in die Disco. Von dort aus schrieb er Whatsapp-Nachrichten, die den Schluss zulassen, dass er eine sexuelle Beziehung zu der Frau fortführen wollte. Anschließend fuhr der Mann zum Haus seiner Ex-Freundin in Allmersbach, wo er die 41-Jährige mit einem Bekannten auf der Terrasse vorfand. Die beiden ignorierten den ungebetenen Gast. Nach ein paar Minuten fuhr der Täter unverrichteter Dinge nach Mundelsheim. Auf der Fahrt schickte er Textnachrichten, in denen er der Frau drohte, ihr die „Fresse zu polieren“. Zu Hause legte er sich hin, kam aber nicht zur Ruhe und fuhr wieder nach Allmersbach. Nachdem der Bekannte gegangen war, kam es zwischen dem Angeklagten und dem Opfer gegen 1 Uhr zu einem heftigen Streit. Irgendwann ging der Mann zu seinem Auto und holte ein Kantholz aus dem Kofferraum. Zurück im Haus schlug er seiner ehemaligen Freundin ohne Vorwarnung auf den Kopf. Er schlug noch mindestens zweimal zu, dann schnitt er der Frau mit einem Küchenmesser die Kehle durch, wie er es von seiner Schafzucht kannte. Ein tiefer Schnitt in der Hand des Opfers zeugte von einem Abwehrkampf. Die 41-Jährige verblutete.