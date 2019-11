Mundelsheimer Martinimarkt Lebhaftes Treiben im Herbstgrau

Mundelsheim - Die Frau ist hörbar empört: „Du rennsch da durch, da kann i no net emol gucke!“ beschwert sie sich bei ihrem Mann. Für den ist der Martinimarkt in der Hindenburgstraße wohl eine lästige Pflichtübung – oder vielleicht will er auch nur möglichst rasch zu den Ständen der Vereine, wo unter anderem Rote Wurst oder Kuchen locken, oder zu der Obsterzeugergemeinschaft Mundelsheim, die neben Saft auch Obstler im Angebot hat. Anders als er nehmen sich am Samstag die meisten anderen Besucher aber genügend Zeit für einen Bummel über den Traditionsmarkt. Manche nutzen ihn für einen Familienausflug, andere dazu, sich mit Freunden zu treffen, und zur Freude der Händler wird natürlich auch eingekauft. Das bunt gemischte Angebot reicht von warmer Kleidung über Lederwaren, Tischdecken, Uhren und Spielzeug bis hin zu Gewürzen, Arbeitshandschuhen und allerlei Haushaltsutensilien, die zum Teil lautstark angepriesen werden und – natürlich –„ viel billiger“ sind als beispielsweise im Fernsehen.