Mundelsheim Zweite Chance für die Urbanstraße

„Wir haben uns auch mit dem Büro Rauschmaier an den Tisch gesetzt und denken, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist“, erklärte Bürgermeister Boris Seitz in der Sitzung am Donnerstag. Aktuell seien auf dem Markt nur wenige Ausschreibungen zu finden: „Vielleicht sichert sich jemand noch vor dem Winter einen Auftrag für 2020.“ Die Verwaltung möchte den Unternehmen mehr Spielraum geben, was den Zeitpunkt der Ausführung angeht. Die Sanierung soll nun bis Ende 2020 über die Bühne gehen. In der ersten Fassung der Ausschreibung war ein enger gesteckter Zeitrahmen vorgegeben.