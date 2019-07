Mundelsheim - Die Polizei kniet sich weiter in den Fall, in dem ein 43-Jähriger am Nachmittag des 25. Juni im Mundelsheimer Freibad er eine 23-Jährige gegen deren Willen im Bikini fotografierte. Die Ermittlungen des Postens in Großbottwar haben mittlerweile ergeben, dass der Mann am selben Tag wohl noch weitere Badegäste unerlaubt mit seinem Handy fotografiert hat. „Davon gehen wir derzeit aus“, erklärt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg. Unter den Opfern befand sich vermutlich auch eine 18-Jährige. Die Jugendliche war von der 23-Jährigen noch vor Ort auf die Aktivitäten des unerwünschten Fotografen angesprochen und nach ihrem Alter gefragt worden. Der Teenager und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0 71 48 / 1 62 50 bei der Polizei zu melden.

Formal wird dem Verdächtigen zur Last gelegt, gegen das Recht der Frauen am eigenen Bild verstoßen und unzulässig Daten von ihnen erhoben zu haben, erklärt Peter Widenhorn. Einzelaufnahmen seien im Gegensatz zu Übersichtsfotos nicht gestattet. Außerdem soll der 43-Jährige die Bikini-Bilder aus dem Mundelsheimer Freibad auch in sozialen Netzwerken verbreitet haben. „Das wäre ein Verstoß gegen die informationelle Selbstbestimmung“, erläutert der Pressesprecher.

Wie der 43-Jährige zu den Vorwürfen steht, ist derzeit unklar. „Er macht keine Angaben zur Sache und lässt sich anwaltlich vertreten“, sagt Peter Widenhorn. Fest steht jedoch, dass der Verdächtige polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten ist.