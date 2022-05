Mundelsheim und Oberstenfeld unter Wasser So haben die Menschen vor Ort die Sturzflut erlebt

Nicht so allerdings in Mundelsheim. Hier schossen die Wassermassen durch den Ort wie reißende Flüsse. Kreisbrandmeister Andy Dorroch war unterwegs, um sich ein Bild von der Lage in den betroffenen Orten zu machen. „Wenn einem ein Golf IV schwimmend in den Wassermassen mitten in Mundelsheim entgegenkommt, stockt einem schon der Atem. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Da kommen für den Kreisbrandmeister Erinnerungen an Katastrophen wie Braunsbach hoch. Glücklicherweise hat es beim Unwetter am Donnerstag im Landkreis keinen Personenschaden gegeben, so Dorroch. Dennoch sei die Lage dramatisch gewesen. Zumal in Gronau zudem ein Blitz in ein Hausdach einschlug kurzzeitig Personen eingeschlossen waren. Hinzu kamen unterspülte Straßen und freigelegte Gas- und Wasserleitungen. „Eine große Herausforderung für die Helfer.“ Aber: „Ich bin sehr zufrieden. Alle Zahnräder haben ineinander gegriffen.“

