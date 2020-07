Mundelsheim und Erdmannhausen Eltern sollen finanziell entlastet werden

Auch in Erdmannhausen hat sich der Verwaltungs- und Technische Ausschuss mit den Kindergartengebühren beschäftigt. Seit dem 25. Mai gab es in der Brezelgemeinde einen eingeschränkten Regelbetrieb, in dem die Kinder in Gruppen wochenweise betreut wurden. Diese Einteilung sei nötigg gewesen, da nur maximal 50 Prozent der regulären Gruppengröße gleichzeitig betreut werden durfte und Notgruppen weiterhin erforderlich waren, erläuterte Verena Fischer, die das Personalamt leitet. Seit 29. Juni läuft in Erdmannhausen der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen mit ganzen Gruppen und bei Bedarf auch Ganztagsbetreuung. Um die Eltern zu entlasten, schlug die Verwaltung den Räten vor, die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebs rückwirkend wochenweise abzurechnen. Das bedeute, dass die meisten Eltern nur eine Woche zahlen müssten, so Fischer. Ab dem 29. Juni soll dann wieder regulär abgerechnet werden. Der Verwaltungs- und Technische Ausschuss gab sein Okay, der Gemeinderat spricht Ende Juli über das Thema.