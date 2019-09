Mundelsheim - So flauschig wie der Kopf eines Pudels fühlen sich die Alpakas an, die auf einer Wiese in Mundelsheim grasen, und mit ihren großen Augen schließt sie jeder gleich ins Herz. Das ist der Grund, warum die Sozialpädagogin Monika Harsch diese Tiere bei ihrer Arbeit einsetzt.