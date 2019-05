Mundelsheim/Stuttgart Nordostring hat nichts mit L 1115 zu tun

Verkehrsprojekte im Nordosten

Die Landesstraße zwischen Mundelsheim bei der A-81-Anschlussstelle und der B-14-Zufahrt bei Backnang ist bisher zweispurig. Täglich fahren dort 23 000 Fahrzeuge. Und viele Auto- und Lastwagenfahrer nutzen sie, wenn es rund um Stuttgart Staus gibt: Schließlich lässt sich das Nadelöhr zwischen Engelbergtunnel und Stuttgarter Dreieck auf der A 81 und der A 8 über die teils gut ausgebauten Bundesstraßen 14 und 10 im Neckartal umfahren. Just diese Entlastungsfunktion, jedoch näher an Stuttgart gelegen, führen die Befürworter des Nordostrings, an der Spitze das Bundesverkehrsministerium, an. Neben einer besseren Verbindung der Wirtschaftsräume um Ludwigsburg und Waiblingen schließe der mehrspurige Ring das Straßennetz zwischen der B 27 bei Kornwestheim und der B 14/29 im Remstal.