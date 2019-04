Mundelsheim Streit um die Ottmarsheimer Höhe

Der Vorsitzende Bühler, der auch Bürgermeister der größten Zweckverbandskommune Besigheim ist, wartet nun auf die „konkreten Vorstellungen aus Mundelsheim“. Er habe einen Brief an seinen Kollegen geschrieben, in dem er darum bittet, die Bedingungen klarer zu formulieren. „Dann haben wir eine Grundlage, auf der wir die weiteren Gespräche führen können.“ Ohne Mundelsheimer Einverständnis können die Mergeläcker nicht zum Gewerbegebiet umgewandelt werden können. „Das ist Mundelsheimer Gemarkung, das gehört denen, das ist klar“, betont Bühler. Bei der Aufnahme in den Flächennutzungsplan gehe es lediglich darum zu prüfen, ob die Fläche überhaupt in Frage kommt. „Das dauert ein bis zwei Jahre, die Zeit können wir für Gespräche nutzen.“